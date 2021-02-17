Архиепископ Афинский заявил о взаимопонимании шиитов и православных христиан

Поблагодарив поздравление иранского священнослужителя по случаю рождения Иисуса Христа, архиепископ Афинский заявил: «Я надеюсь, что сегодня все христиане во всем мире будут продолжать иметь доброе отношение к мусульманскому сообществу. Как говорится в Библии, относитесь к другим так, как вы хотели бы, чтобы другие относились к вам, так как это закон пророков».

"Мы понимаем ваше желание для совместных действий по достижению религиозных решений в целях смягчения глобальных кризисов, таких как войны, экологические проблемы, неуважение и ненависть к святыням других религий, потому что православные христиане и мусульмане-шииты воспользуются взаимопониманием», добавил он.

Архиепископ Афинский также выразил соболезнования в связи с убийством генерала Сулеймани.

Следите за нами в Twitter: @irnarussian

