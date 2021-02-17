В Ереване пройдет иранская выставка высоких технологий и стартапов

На выставке будут представлены различные сферы промышленности Исламской Республики Иран, в частности, энергетика, промышленность нанотехнологии, медицинское оборудование, информационные и телекоммуникационные технологии, фармацевтика, строительная промышленность.

Выставка организована Центром экспорта и инвестиций Ирана в рамках визита в Армению 16-19 февраля делегации Фонда новаторства и процветания аппарата президента Ирана. В состав делегации входят представители свыше 60 иранских государственных и частных компаний.

Делегация прибыла в Ереван с целью провести с представителями армянского государственного и частного сектора встречи касательно торгово-экономической сферы.

Выставка будет открыта для всех желающих.