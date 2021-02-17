17 февр. 2021 г., 14:41
Journalist ID: 2177
News Code: 84233170
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В Ереване пройдет иранская выставка высоких технологий и стартапов

В Ереване пройдет иранская выставка высоких технологий и стартапов

Тегеран, 17 февраля. ИРНА — Иранская выставка, посвященная высоким технологиям и стартапам состоится в Ереване 17-18 февраля. Об этом как пишет пишет АРКА сообщили в Министерстве экономики Армении.

На выставке будут представлены различные сферы промышленности Исламской Республики Иран, в частности, энергетика, промышленность нанотехнологии, медицинское оборудование, информационные и телекоммуникационные технологии, фармацевтика, строительная промышленность.
Выставка организована Центром экспорта и инвестиций Ирана в рамках визита в Армению 16-19 февраля делегации Фонда новаторства и процветания аппарата президента Ирана. В состав делегации входят представители свыше 60 иранских государственных и частных компаний.
Делегация прибыла в Ереван с целью провести с представителями армянского государственного и частного сектора встречи касательно торгово-экономической сферы. 
Выставка будет открыта для всех желающих.

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