Глава минобороны назвал убийство генерала Сулеймани ярким примером правительственного терроризма

Генерал Хатами и министр обороны Японии Нобуо Киси на встречен в формате видеоконференции обсудили двусторонние вопросы и региональную и международную безопасность.

Он заявил, что бывшая администрация США не только не выполнила свои обязательства по СВПД, но и начала экономическую войну против Ирана и мешала доступ к лекарствам в ситуации с распространением коронавируса. «Они (США – ред.) раскрыли свой нечеловеческий подход больше, чем раньше, и к сожалению эта позиция продолжится», добавил он.

Министр обороны Японии также отметил, что японские суда самостоятельно присутствуют в Индийском океане и Оманском море вне любой коалиции.

Глава министерства обороны Японии также объяснил расширение деятельности по сбору информации для обеспечения безопасности японских судов на Ближнем Востоке, и попросил Иран оказать содействие в этом отношении.

Обе стороны договорились об обмене опытом в Центре морской безопасности Индийского океана в Чабахаре.

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