17 февр. 2021 г., 12:59
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Иранская чемпионка примет участие в турнире по стрельбе из лука в Дубае

Иранская чемпионка примет участие в турнире по стрельбе из лука в Дубае

Тегеран, 17 февраля. ИРНА — Иранская чемпионка Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио Захра Немати на следующей неделе отправится в ОАЭ для участия в соревнованиях по стрельбе из лука.

В ходе подготовки к летним паралимпийским играм в Токио, Немати примет участие в турнире по стрельбе из лука в Дубае.

Двукратная чемпионка Паралимпийских игр также планирует принять участие в отборочном турнире по стрельбе из лука на Олимпийские игры, который пройдет в Париже.

Захра Немати — олимпийский и паралимпийский стрелок. В 2012 году Захра Немати показала блестящий результат на Летних Паралимпийских играх в Лондоне и завоевала первую в истории Ирана золотую медаль. В 2016 году на Летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро Немати также завоевала золото в одиночных соревнованиях по стрельбе из классического лука и серебряную медаль — в командном состязании.

Среди других достижений иранской спортсменки — золотые медали Чемпионата мира-2013 по паралимпийской стрельбе из лука в Бангкоке и Азиатских Параигр-2014 в Инчхоне.

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