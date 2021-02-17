Иранская чемпионка примет участие в турнире по стрельбе из лука в Дубае

В ходе подготовки к летним паралимпийским играм в Токио, Немати примет участие в турнире по стрельбе из лука в Дубае.

Двукратная чемпионка Паралимпийских игр также планирует принять участие в отборочном турнире по стрельбе из лука на Олимпийские игры, который пройдет в Париже.

Захра Немати — олимпийский и паралимпийский стрелок. В 2012 году Захра Немати показала блестящий результат на Летних Паралимпийских играх в Лондоне и завоевала первую в истории Ирана золотую медаль. В 2016 году на Летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро Немати также завоевала золото в одиночных соревнованиях по стрельбе из классического лука и серебряную медаль — в командном состязании.

Среди других достижений иранской спортсменки — золотые медали Чемпионата мира-2013 по паралимпийской стрельбе из лука в Бангкоке и Азиатских Параигр-2014 в Инчхоне.