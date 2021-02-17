Иран и Азербайджанская Республика обсудили пути укрепления парламентских отношений

Как сообщает Trend со ссылкой на Милли Меджлис, приветствуя делегацию, Зияфат Аскеров сказал, что дружественные отношения, установившиеся между двумя странами после обретения Азербайджаном независимости, будут развиваться и в дальнейшем.

Подчеркнув большие заслуги глав государств в политических отношениях между двумя странами на высоком уровне, председатель парламентского комитета сообщил, что документы, подписанные в ходе взаимных визитов президентов, создали прочную правовую основу для развития двусторонних отношений.

Коснувшись отношений между парламентами двух стран, Зияфет Аскеров рассказал о важности взаимных визитов и парламентских групп дружбы в развитии отношений. Он подчеркнул необходимость возобновления взаимных визитов, которые были отложены из-за пандемии, отметив, что совместные проекты служат благополучию обеих народов.

Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Моджтаба Зуннури в первую очередь поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне, попросил у Всевышнего упокоения душ шехидов, а их семьям пожелал терпения.

Высоко оценив общие исторические и культурные ценности Азербайджана и Ирана, гость подчеркнул наличие благоприятных условий и потенциала для дальнейшего развития отношений, а также отметил важный вклад, который могут внести парламенты в этом направлении.

Коснувшись важности совместных усилий в развитии коридоров Север-Юг и Восток-Запад, Моджтаба Зуннури сказал, что Иран готов к расширению сотрудничества с Азербайджаном во многих сферах. Говоря об опыте иранских предприятий, заинтересованных в восстановлении и реконструкции освобожденных территорий, он выразил желание ряда иранских компаний участвовать в этих проектах.

Зияфет Аскеров отметил, что разрушения, произведенные армянской стороной на освобожденных землях Азербайджана в период оккупации, неимоверно велики, а восстановление и развитие этих территорий объявлено Президентом Ильхамом Алиевым приоритетом.

Подчеркнув, что Ирану, как и другим дружественным странам, отдается предпочтение в восстановлении этих территорий, Зияфет Аскеров вновь поблагодарил народ и лидеров Ирана, которые защищая справедливость, оказали поддержку Азербайджану и в этом вопросе.

Во встрече также принимали участие глава Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, члены парламентского Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Арзу Нагиев и Кямал Джафаров, посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави и другие официальные лица.

Следите за нами в Twitter: @irnarussian

