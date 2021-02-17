Слова бесполезны, США должны действовать: Лидер

«Мы слышали многие хорошие слова и обещания, которые были нарушены на практике», заявил лидер на встрече в формате видеоконференции с жителями провинции Восточный Азербайджан по случаю восстания жителей Тебриза 18 февраля 1978 г. против диктатуры режима Пехлеви.

Говоря о свойствах иранского народа, аятолла Хаменеи заявил, что люди не боятся, не устали, не разочарованы и жертвуют на пути революции. «Иранская нация не устала, как мы видели их инициативу для участия в митингах по случаю дня победы Исламской революции (11 февраля – ред.), несмотря на ситуацию с коронавирусом».

«Мы обязаны восполнить неудачи и слабости своими достижениями, и это в то время, когда враг говорит: смотрите на неудачи, и забывайте о достижениях, сойти с пути революции», отметил лидер.

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