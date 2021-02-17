Иран не стремится к созданию ядерного оружия

"Исламская Республика Иран не стремится к производству, хранению и использованию ядерного оружия", сказал президент на заседании правительства.

"Мы являемся участником ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия), у нас есть контракт с агентством в качестве гарантии, и мы выполняем эту гарантию, и мы это делаем до сих пор. Мы не имеем секретной ядерной деятельности ни вчера, ни сегодня, ни завтра, и это решительное намерение Исламской Республики Иран", сказал он.

Он напомнил, что Верховный лидер исламской революции запретил производство, хранение и использование ядерного оружия.