17 февр. 2021 г., 11:18
Journalist ID: 2177
News Code: 84232704
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Иран не стремится к созданию ядерного оружия

Иран не стремится к созданию ядерного оружия

Тегеран, 17 февраля. ИРНА — Мы уже неоднократно говорили, что в оборонной программе страны нет места оружию массового уничтожения, в том числе ядерному оружию. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Рухани.

"Исламская Республика Иран не стремится к производству, хранению и использованию ядерного оружия", сказал президент на заседании правительства.

"Мы являемся участником ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия), у нас есть контракт с агентством в качестве гарантии, и мы выполняем эту гарантию, и мы это делаем до сих пор. Мы не имеем секретной ядерной деятельности ни вчера, ни сегодня, ни завтра, и это решительное намерение Исламской Республики Иран", сказал он.

Он напомнил, что Верховный лидер исламской революции запретил производство, хранение и использование ядерного оружия.

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