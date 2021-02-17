Иран продлил приостановку авиасообщения с Великобританией до 10 марта

"Ограничения на поездки в Лондон продолжат действовать до 10 марта и могут продлиться до конца текущего иранского года (21 марта 2021 года) из-за "британского" коронавируса", сказал Зибахаш

Первоначально решение о приостановке авиасообщения было принято 21 декабря, тогда же власти Ирана запретили авиакомпаниям продажу авиабилетов на рейсы между Ираном и Великобританией.

По его словам, Иран по-прежнему не будет принимать пассажиров, прилетающих в Иран из Великобритании, добавив, что возможности для поездок из Ирана в Великобританию также не будет.