17 февр. 2021 г., 10:35
Journalist ID: 2177
News Code: 84232580
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Иран продлил приостановку авиасообщения с Великобританией до 10 марта

Иран продлил приостановку авиасообщения с Великобританией до 10 марта

Тегеран, 17 февраля. ИРНА — Иран продлит до 10 марта приостановку авиасообщения с Великобританией из-за "британского" штамма коронавируса, сообщил глава представитель организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Хасан Зибахаш.

"Ограничения на поездки в Лондон продолжат действовать до 10 марта и могут продлиться до конца текущего иранского года (21 марта 2021 года) из-за "британского" коронавируса", сказал Зибахаш

Первоначально решение о приостановке авиасообщения было принято 21 декабря, тогда же власти Ирана запретили авиакомпаниям продажу авиабилетов на рейсы между Ираном и Великобританией.

По его словам, Иран по-прежнему не будет принимать пассажиров, прилетающих в Иран из Великобритании, добавив, что возможности для поездок из Ирана в Великобританию также не будет.

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