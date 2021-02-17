Бизнес-форум Европа-Иран — реальная возможность для торговли

Миралья в интервью ИРНА заявил, что проведение встречи знаменует собой выход из торгового тупика, возникшего в прошлом году из-за распространения пандемии коронавируса.

Он упомянул финансовую поддержку Международного торгового центра Европейского Союза, Организации по развитию торговли Ирана, а также присутствие политических представителей Министерства иностранных дел Ирана в качестве других важных особенностей встречи и добавил, что во встрече также примут участие страны-члены ЕС, Великобритании и Швейцарии, а также 15 других стран.

Бизнес-форум Европа-Иран, направленный на привлечение европейских инвесторов, которые хотят выйти на иранские рынки в случае повторного снятия санкций США должен был состояться в середине декабря. Однако мероприятие было отменено по политическим причинам.

Бизнес-форум пройдет 1-3 марта в режиме видеоконференции. По данным организаторов форма, в нем принимают участие глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррелль