17 февр. 2021 г., 00:00
Journalist ID: 2388
News Code: 84232293
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950 тонн различных наркотиков было изъято в этом году в Иране

950 тонн различных наркотиков было изъято в этом году в Иране

Тегеран, 16 февраля, ИРНА - Глава антинаркотической полиции Ирана генерал Маджид Карими сообщил, что в этом году в стране было обнаружено 950 тонн различных наркотиков.

«В течение этого года было обнаружено 950 тонн различных наркотиков, ввоз которых в эту страну и транзит в другие страны не разрешен благодаря усилиям наших коллег», - отметил он.

Иран имеет протяженную сухопутную границу с Афганистаном – крупнейшим мировым производителем наркотиков. Страна является основным транзитным маршрутом для контрабандных опиатов из Афганистана и Пакистана в страны Персидского залива, Россию и Европу. Страна преисполнена решимости продолжать бороться с транзитным провозом запрещенных наркотиков и незаконным оборотом наркотиков в целом.

26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

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