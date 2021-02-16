950 тонн различных наркотиков было изъято в этом году в Иране

«В течение этого года было обнаружено 950 тонн различных наркотиков, ввоз которых в эту страну и транзит в другие страны не разрешен благодаря усилиям наших коллег», - отметил он.

Иран имеет протяженную сухопутную границу с Афганистаном – крупнейшим мировым производителем наркотиков. Страна является основным транзитным маршрутом для контрабандных опиатов из Афганистана и Пакистана в страны Персидского залива, Россию и Европу. Страна преисполнена решимости продолжать бороться с транзитным провозом запрещенных наркотиков и незаконным оборотом наркотиков в целом.

26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.