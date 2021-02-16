16 февр. 2021 г., 23:50
Journalist ID: 2388
News Code: 84232288
0 Persons

Иран объявил о поддержке спецпредставителя ООН по Сирии

Иран объявил о поддержке спецпредставителя ООН по Сирии

Тегеран, 16 февраля, ИРНА - Делегация Исламской Республики Иран во главе с старшим советником министра иностранных дел по специальным политическим вопросам Али Асгаром Хаджи посетила 15-ю Международную встречу старших экспертов Астанинского процесса в Сочи, Россия, во вторник.

Хаджи, который прибыл в Сочи, Россия, для участия в 15-м Международном саммите старших экспертов по Астанинскому процессу, провел встречу с делегацией ООН во главе с Гиром Педерсоном.

В ходе встречи стороны подробно обсудили сирийский политический процесс, подчеркнув необходимость продолжения работы сирийского конституционного комитета.

Делегации из России, Ирана и Турции, сирийской оппозиции и сирийского правительства находятся в черноморском портовом городе Сочи для участия в переговорах.

Your Comment

You are replying to: .
3 + 1 =