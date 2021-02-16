Иран объявил о поддержке спецпредставителя ООН по Сирии

Хаджи, который прибыл в Сочи, Россия, для участия в 15-м Международном саммите старших экспертов по Астанинскому процессу, провел встречу с делегацией ООН во главе с Гиром Педерсоном.

В ходе встречи стороны подробно обсудили сирийский политический процесс, подчеркнув необходимость продолжения работы сирийского конституционного комитета.

Делегации из России, Ирана и Турции, сирийской оппозиции и сирийского правительства находятся в черноморском портовом городе Сочи для участия в переговорах.