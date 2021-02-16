Постпред: Ядерная стратегия Ирана не изменилась

«Многочисленные доклады Международного агентства по атомной энергии показывают, что сотрудничество Ирана с МАГАТЭ полностью выполнено», - сказал он.

«Когда Соединенные Штаты незаконно вышли из ядреной сделки, другие страны, оставшиеся в Соглашении 2015 года, призвали нас не вести себя как Соединенные Штаты и не выходить из соглашения», - отметил он.

«Мы ждали этого год, но на практике ничего не произошло. При этом иранское правительство решило сократить свои обязательства в несколько этапов. Конечно, то же самое было сделано на основании 36-й статьи Соглашения», - сказал он.

Представитель Ирана при ООН пояснил, что «Ситуация восходит к тому периоду, который был до заключения ядреной сделки. Это означает, что мы будем выполнять свои обязательства в рамках гарантий и ДНЯО, и соответственно представители МАГАТЭ будут присутствовать в Иране».