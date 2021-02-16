Расширение рынка иранской продукции с помощью 40 компаний в Армении

Согласно словам вице-президента по науке и технологиям Парвиз Карами делегация из 40 человек, и компании будут отправлены в Армению.

По его словам, в этой поездке представлены основанные на знаниях компании в области текстиля, сельского хозяйства и машиностроения, строительства, нефтехимии, косметики, органических продуктов питания и цифровых технологий.

«Личные встречи между иранскими и армянскими компаниями - это возможность расширить рынок иранской продукции, создать в этой стране компании, основанные на знаниях, и создать условия для совместной работы между иранскими и армянскими компаниями», - отметил он.