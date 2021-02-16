Евразия - окно Ирана в мировую торговлю

В январе этого года иранское правительство получило необходимые разрешения для переговоров о свободной торговле с Евразией, чтобы присоединиться к этому экономическому союзу. Если переговоры завершатся успешно, свободная торговля с этим экономическим союзом начнется в ноябре 2021 года.

Теперь, когда еще есть время начать переговоры с союзом о свободной торговле, которые должны состояться менее чем через месяц, еще более важно попытаться устранить препятствия на пути развития торговли между двумя сторонами.

Сотрудничество Ирана с этим экономическим союзом стоимостью более 800 млрд долларов обещает развитие взаимного экономического взаимодействия Ирана с различными странами мира, особенно с соседями. Особенно в ситуации, когда враги стремятся изолировать Иран и подорвать его экономические и торговые связи с миром.

Экономическое значение этого союза настолько велико, что с его образованием разные страны выразили заинтересованность в членстве. Торговля Евразийского союза с остальным миром составляет около 850 млрд долларов. Из этой суммы 331 млрд долларов приходится на импорт.

Доля Ирана в этой сумме составляет около 2,5 млрд долларов, из которых 1,6 млрд долларов приходится на импорт, а 823 млн долларов - на экспорт. Не менее 80% евразийского экспорта в Иран составляют сельскохозяйственные продукты, особенно зерновые, а 68% экспорта Ирана в Евразию составляют сельскохозяйственные продукты, особенно фрукты и орехи.

Несомненно, развитие сотрудничества Ирана с Евразийским экономическим союзом приведет к значительному скачку объемов иранского нефтяного и ненефтяного экспорта и, в конечном итоге, может привести к приходу иностранной валюты и сыграть эффективную роль в преодолении экономических проблем Ирана.

Еще одним преимуществом сотрудничества Ирана с Евразийским экономическим союзом является использование специальных таможенных льгот, которые позволяют стране многократно увеличить экспорт в пять евразийских стран.

В конце концов, эксперты считают, что 21 век - это век Азии, и центр притяжения мирового богатства смещается с Уолл-стрит и Кремниевой долины на Китай и Индию. Евразия тоже может насладиться этим подарком из-за своей близости к этим двум странам.