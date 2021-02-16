16 февр. 2021 г., 16:22
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News Code: 84231949
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Делегация из иранского парламента посетила с визитом Азербайджан

Делегация из иранского парламента посетила с визитом Азербайджан

Тегеран, 16 февраля, ИРНА - Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Моджтаба Золнур прибыл сегодня в столицу Азербайджанской Республики Баку во главе парламентской делегации.

Как сообщает ИРНА, делегация встретилась с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, главой управления международных отношений президента Азербайджана Хекматом Гаджиевым, руководителями Комиссии национальной безопасности и обороны.

Глава Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента заявил журналистам во время своего визита в Баку, что «Азербайджанская Республика важна для Исламской Республики Иран во многих отношениях и является очень хорошим соседом и близким в религиозном отношении».

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