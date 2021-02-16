Делегация из иранского парламента посетила с визитом Азербайджан

Как сообщает ИРНА, делегация встретилась с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, главой управления международных отношений президента Азербайджана Хекматом Гаджиевым, руководителями Комиссии национальной безопасности и обороны.

Глава Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента заявил журналистам во время своего визита в Баку, что «Азербайджанская Республика важна для Исламской Республики Иран во многих отношениях и является очень хорошим соседом и близким в религиозном отношении».