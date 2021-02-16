16 февр. 2021 г., 16:12
Journalist ID: 2388
News Code: 84231935
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Рухани: враги и увенчались успехом в достижении своих целей

Рухани: враги и увенчались успехом в достижении своих целей

Тегеран, 16 февраля, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что зловещие цели врага по созданию голода в снабжении товарами первой необходимости и хаоса в стране полностью провалились.

Хасан Рухани на заседании правительственного штаба по координации экономической деятельности сказал, что «большой успех и победа в нейтрализации зловещей и главной цели врага, основанной на создании голода, невыносимого давления и нехватки товаров первой необходимости и, таким образом, создания хаоса в стране, были достигнуты».

Что касается плана 2021 года по поставкам основных товаров, президент сказал: «Правительство будет энергично продолжать свои меры и политику обеспечения средств к существованию».

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