Рухани: враги и увенчались успехом в достижении своих целей

Хасан Рухани на заседании правительственного штаба по координации экономической деятельности сказал, что «большой успех и победа в нейтрализации зловещей и главной цели врага, основанной на создании голода, невыносимого давления и нехватки товаров первой необходимости и, таким образом, создания хаоса в стране, были достигнуты».

Что касается плана 2021 года по поставкам основных товаров, президент сказал: «Правительство будет энергично продолжать свои меры и политику обеспечения средств к существованию».