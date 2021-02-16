16 февр. 2021 г., 14:25
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В Иране начался 9-й международный конгресс по биологии

В Иране начался 9-й международный конгресс по биологии

Семнан, 16 февраля, ИРНА – 21-й национальный и 9-й международный конгресс по биологии во вторник открылся в иранском Семнане.

Исполнительный секретарь 21-го национального и 9-го международного конгресса по биологии Шамсолзоха Аболмаали сказал, что на этот конгресс было отправлено 800 статей из Ирана и зарубежных стран и 700 статей были приняты.
По его словам, эксперты из таких стран, как Великобритания, Канада, Армения, Индия, Пакистан, Боливия и Испания приняли участие в этом конгрессе.
В центре внимания этой конференции – биология растений, биология животных, клеточная и молекулярная биология, а также экологическая биология и охрана природы.
21-й национальный конгресс и 9-й международный конгресс по биологии проходит в Семнанском университете с 16 по 19 февраля с участием исследователей-биологов из страны и за ее пределами.

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