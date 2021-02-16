16 февр. 2021 г., 14:12
Journalist ID: 2388
News Code: 84231746
0 Persons

Индия присоединилась к совместным военно-морским учениям Ирана и России

Индия присоединилась к совместным военно-морским учениям Ирана и России

Тегеран, 16 февраля, ИРНА - Подчеркнув, что общей целью совместных учений по обеспечению безопасности военно-морских сил в регионе северной части Индийского океана является достижение коллективной безопасности в регионе, командующий ВМФ адмирал Хосейн Ханзади сказал, что ВМС Индии присоединятся к этим учениям.

Хоссейн Ханзади о совместных военно-морских учениях по обеспечению безопасности в регионе северной части Индийского океана сказал: «С прошлого года проводится серия совместных военно-морских учений по безопасности с участием региональных и мировых стран и это было на повестке дня ВМФ. На этот раз, который начинается сегодня, российский флот присоединился к месту учений, а индийский флот присоединится в комбинированных учениях по безопасности в море».

Как отметил Ханзади, «Общая цель учений - достижение коллективной безопасности на региональном уровне, что будет способствовать устойчивому поддержанию безопасности в северной части Индийского океана на благо заинтересованных сторон. Особенностью учений этого года является участие в учениях ВМС Индии. Индия - один из самых мощных военно-морских сил в регионе. Присутствие военно-морских сил в учениях очень важно для Индии и Ирана».

Your Comment

You are replying to: .
9 + 0 =