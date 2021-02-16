Индия присоединилась к совместным военно-морским учениям Ирана и России

Хоссейн Ханзади о совместных военно-морских учениях по обеспечению безопасности в регионе северной части Индийского океана сказал: «С прошлого года проводится серия совместных военно-морских учений по безопасности с участием региональных и мировых стран и это было на повестке дня ВМФ. На этот раз, который начинается сегодня, российский флот присоединился к месту учений, а индийский флот присоединится в комбинированных учениях по безопасности в море».

Как отметил Ханзади, «Общая цель учений - достижение коллективной безопасности на региональном уровне, что будет способствовать устойчивому поддержанию безопасности в северной части Индийского океана на благо заинтересованных сторон. Особенностью учений этого года является участие в учениях ВМС Индии. Индия - один из самых мощных военно-морских сил в регионе. Присутствие военно-морских сил в учениях очень важно для Индии и Ирана».