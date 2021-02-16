Постпред: Иран не вышел из ядерной сделки

«Как ожидается, чтобы Иран, который все еще остался в ядерной сделке, сделал первый шаг?», - сказал постпред.

«Согласно статье №36, когда один член ядерной сделки совершает явное и серьезное нарушение, Ирану дается право не выполнять все или некоторые из своих обязательств, и мы выбрали второй вариант», - отметил он

Вчера вечером посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при международных организациях в Вене Казем Гарибабад, сообщил журналистам, что в письме генеральному директору Международного агентства по атомной энергии объявил о приостановлении осуществления добровольных действий Ирана под ядерной сделкой с 23 февраля 2021 года.