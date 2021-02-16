16 февр. 2021 г., 14:05
Journalist ID: 2388
News Code: 84231719
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Постпред: Иран не вышел из ядерной сделки

Постпред: Иран не вышел из ядерной сделки

Тегеран, 16 февраля, ИРНА - Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи подчеркнул, что Исламская Республика Иран не выщел из ядерной сделки, и что сокращение Тегераном своих обязательств по соглашению находится в рамках статьи 36.

«Как ожидается, чтобы Иран, который все еще остался в ядерной сделке, сделал первый шаг?», - сказал постпред.

«Согласно статье №36, когда один член ядерной сделки совершает явное и серьезное нарушение, Ирану дается право не выполнять все или некоторые из своих обязательств, и мы выбрали второй вариант», - отметил он

Вчера вечером посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при международных организациях в Вене Казем Гарибабад, сообщил журналистам, что в письме генеральному директору Международного агентства по атомной энергии объявил о приостановлении осуществления добровольных действий Ирана под ядерной сделкой с 23 февраля 2021 года.

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