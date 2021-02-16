16 февр. 2021 г., 12:14
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News Code: 84231459
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Иран и Япония призвали к укреплению оборонительного сотрудничества

Иран и Япония призвали к укреплению оборонительного сотрудничества

Тегеран, 16 февраля, ИРНА – Министры обороны Ирана и Японии подчеркнули необходимость укрепления оборонительного сотрудничества Тегерана и Токио и продолжения отношений между военными властями двух стран.

Министр обороны и поддержки ВС Ирана генерал Амир Хатами во вторник по телефону поздравил Нобуо Киси с назначением на пост министра обороны Японии.
Глава министерства обороны Японии также объяснил расширение деятельности по сбору информации для обеспечения безопасности японских судов на Ближнем Востоке, и попросил Иран оказать содействие в этом отношении.
Обе стороны также обсудили последнюю ситуацию вокруг Ближнего Востока, и договорились о продолжении связей между военными властями двух стран.
Министерство обороны Японии в своем заявлении объявило, что мир и стабильность Ближнего Востока является жизненно важным для мира и Японии. Обеспечение безопасности японских судов в Ближнем Востоке как центр энергетики мира также считается очень важным.
90% необходимой нефти Японии обеспечивается в Ближнем Востоке.

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