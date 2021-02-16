Состоялось заседание по совместным военно-морским учениям Ирана и России

Заместитель начальника военно-морских операций и пресс-секретарь военных учений адмирал Голамреза Тахани на встрече, на которой присутствовали командиры подразделений ВМС Исламской Республики Иран, Корпуса стражей исламской революции и ВМФ России, участвовавших в учениях, заявил: "Мы считаем, что море - это связующее звено между народами и мы подчеркиваем, что регион северной части Индийского океана является одним из самых безопасных морских регионов".

"Многие страны работают в регионе Оманского моря и Индийского океана, который является ключевым регионом мировой торговли, и поэтому поддержание морской безопасности очень важно и жизненно важно", - сказал он.

Совместные ирано-российские военно-морские учения с участием надводных и летных подразделений иранских и российских военно-морских сил начнутся сегодня во вторник, на территории площадью 17000 квадратных километров в северной части Индийского океана.