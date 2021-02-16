Иран и Катар призвали к расширению сотрудничества в области транспорта

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами на встрече с министром транспорта и связи Катара Джасемом бен Саифом Аль Сулаити в понедельник заявил о совместной культуре и границе двух стран, и отметил, что Иран за более 40 лет находится под санкциям США, но развивался во всех областях несмотря на любые ограничения.

Он также выразил готовность Ирана поделиться опытом в этом отношении с соседними странами.

Эслами поблагодарил Катар за помощи в трудные дни пандемии коронавируса, отметив, что Катар не отменил рейсы в Иран в тот период. Он также заявил, что Иран приветствует любое соглашение с Катаром в области транспорта, поскольку такие взаимодействия станут конструктивными для всех стран региона.

Катарский министр высоко оценил встречу со своим иранским коллегой, и пригласил Эслами посетить Катар.

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