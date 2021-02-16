В Кашанском университете открылась международная математическая конференция

По данным ИРНА, на этом собрании присутствуют видные исследователи и ученые-математики из иранских университетов, включая Шахида Чамрана, Университета Шахида Бехешти, Технологического университета имени Шарифа, Тегеранского и Исфаханского университетов, а также США, Италии, Канады, России, Нидерландов, Франции, Швейцарии, Аргентины, Китая, Сербии, Хорватии, Турции, Южной Африки, Южной Кореи, Омана, Саудовской Аравии, Индии, Румынии, Ирака и Чехии.
Тегеран, 16 февраля, ИРНА - 51-я Международная математическая конференция Ирана началась в понедельник вечером с послания министра науки, исследований и технологий Кашанского университета.
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