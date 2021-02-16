В Кашанском университете открылась международная математическая конференция

Москва, 15 февраля. ИРНА — Москва обсуждала с Вашингтоном и Пекином инициативу Китая о проведении многосторонней встречи по возвращению США в ядерную сделку с Ираном и может принять в ней участие. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.