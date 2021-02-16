Зариф призвал Японию не выполнять незаконные решения США

"Мы ожидаем, что Токио действовать как дружественная страна, в частности в отношении международных прав", отметил Зариф в интервью японскому информационному агентству Киодо Цусин.

"Поскольку США нарушили международные права, Япония может показать американцам, что она не выполнит их незаконные решения", добавил иранский министр иностранных дел.

Зариф также потребовал освободить иранские активы, замороженные в японских банках из-за санкций США. Он назвал объем заблокированных активов Ирана в Японии и Южной Корее 10 млрд долларов, что меньше 3 млрд долларов находится в Японии.

Говоря о роле верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, Зариф заявил: "Боррель может назвать временной интервал для консультаций между Ираном и США. Но абсолютно очевидно, что США должны сделать первый шаг. Когда Вашингтон предпримет шаги, и мы убедимся в их результате, мы сможем незамедлительно предпринять шаги с нашей стороны. Но это задача Борелля координировать эти шаги".

Глава внешнеполитического ведомства Ирана также исключил возможность прямого диалога с администрацией Джо Байдена перед возвращением Вашингтона к своим обязательствам по СВПД.

Он предупредил о закрытии окна возможностей для разрешения проблемы, так как Иран блокирует доступ инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, если до 21 февраля другие участники ядерной сделки не выполнят свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Иран и "шестерка" стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) в 2015 году согласовали СВПД, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана. В обмен Тегеран взял на себя ряд обязательств в атомной сфере.

В 2018 году президент США Дональд Трамп вышел из СВПД. Так, возобновили односторонние санкции в отношении Ирана. А через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках ядерной сделки до тех пор, пока европейские участники сделки не обеспечат экономические интересы Ирана - прежде всего в нефтяной сфере - в условиях действия американских санкций.

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