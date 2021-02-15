Безопасность в регионе обеспечивается лишь путем сотрудничества стран региона

Ссылаясь на недавние события в регионе и необходимость развития совместного сотрудничества между Тегераном и Дохой, Рухани высоко оценил динамичное развитие ирано-российских отношений, в частности в последние годы.

Он добавил, что необходимо использовать все возможности для дальнейшего развития и углубления отношений с учетом предстоящих новых международных условий.

Президент Ирана указал на теплый прием инициативы Ирана по диалогу со странами Персидского залива в регионе и подчеркнул, что безопасность и мир в регионе обеспечиваются путем сотрудничества региональных государств.

Рухани также призвал к реализации договоренностей, достигнутых во время визита эмира Катара шейха Тамима бин Хамада аль-Тани в Иран в прошлом году, а также договоренностей Совместной экономической комиссии двух стран.

Он заявил, что Иран и Катар могут расширять сотрудничество в различных областях экономики, торговли, культуры, науки и туризма и что частный сектор двух стран играет ключевую роль в этом отношении.

Подчеркнув необходимость отмены санкций со стороны США и возвращения к резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, Рухани сказал, что как только США отменяют незаконные санкции, Иран немедленно вернется к выполнению всех своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).