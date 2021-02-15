Зариф подчеркнул важность достижения стабильного регионального соглашения

"Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел в понедельник встречу с министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани", говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Во время встречи, Зариф подчеркнул важность двусторонних отношений с Катаром, выразив готовность нашей иранской стороны расширять сотрудничество в различных областях.

Министр иностранных дел Катара, в свою очередь, высоко оценил готовность Дохи к расширению двусторонних отношений на всех уровнях, в том числе в экономической сфере, и поблагодарил Исламскую Республику Иран за всю ее поддержку во время блокады Катара.