15 февр. 2021 г., 19:56
Journalist ID: 2177
News Code: 84230808
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Зариф подчеркнул важность достижения стабильного регионального соглашения

Зариф подчеркнул важность достижения стабильного регионального соглашения

Тегеран, 15 февраля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран выступает против принуждения в своей политики, подчеркнув необходимость сотрудничества между странами региона для решения проблем и достижения стабильного регионального соглашения.

"Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел в понедельник встречу с министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани", говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Во время встречи, Зариф подчеркнул важность двусторонних отношений с Катаром, выразив готовность нашей иранской стороны расширять сотрудничество в различных областях.

Министр иностранных дел Катара, в свою очередь, высоко оценил готовность Дохи к расширению двусторонних отношений на всех уровнях, в том числе в экономической сфере, и поблагодарил Исламскую Республику Иран за всю ее поддержку во время блокады Катара.

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