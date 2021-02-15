15 февр. 2021 г., 17:24
Journalist ID: 2177
News Code: 84230684
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Израиль ответит за злодеяния в отношении Иран

Израиль ответит за злодеяния в отношении Иран

Тегеран, 15 февраля. ИРНА — Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Рамезан Шариф заявил, что сионистский режим, унизительно убивший иранских ученых и элиту обязательно получит ответ за свои злодеяния.

Бригадный генерал Шариф сказал, что противник использует средства массовой информации для психологической войны против Исламской революции, а также для того, чтобы разрушить умы и убеждения людей.

Он добавил, что они пытаются внушить молодежи, что шах и его американские советники двигали страну к большой цивилизации, а исламская революция остановила прогресс.

"Но достижения Ирана нельзя отрицать, даже для них",  сказал он, добавив, что тотальное противостояние врагов исламской системе происходит из-за ее мощной силы.

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