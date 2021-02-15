Израиль ответит за злодеяния в отношении Иран

Бригадный генерал Шариф сказал, что противник использует средства массовой информации для психологической войны против Исламской революции, а также для того, чтобы разрушить умы и убеждения людей.

Он добавил, что они пытаются внушить молодежи, что шах и его американские советники двигали страну к большой цивилизации, а исламская революция остановила прогресс.

"Но достижения Ирана нельзя отрицать, даже для них", сказал он, добавив, что тотальное противостояние врагов исламской системе происходит из-за ее мощной силы.