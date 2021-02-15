Рябков: Россия не исключает участия в инициативе КНР по возвращению США в ядерную сделку

"Мы обсуждали это и с китайскими коллегами, и с американскими коллегами. Мы не против участия в этом мероприятии, хотя понятно, что для его результативного проведения важно было бы обеспечить хотя бы примерное понимание того, чем встреча может закончиться", - сказал Рябков, отвечая на вопрос ТАСС.

Замминистра подчеркнул, что проведение этой встречи особенно актуально на фоне приближающегося 21 февраля срока вступления в силу принятого в Иране закона о прекращении Тегераном выполнения дополнительного протокола с МАГАТЭ, если США не снимут санкции. "Мы призываем США продемонстрировать политическую волю и послать сигнал Ирану и другим членам международного сообщества о готовности вернуться в СВПД. Для этого важно было бы начать отмену всех санкционных решений, которые составляли суть политики так называемого максимального давления на Иран в период администрации [бывшего президента США Дональда] Трампа", - подчеркнул Рябков.

Замглавы МИД уверен, что это позволит избежать дальнейшего осложнения обстановки в результате анонсированных действий иранской стороны. Он добавил, что РФ призывает иранских коллег к ответственности и сдержанности.

Предложенную Пекином встречу по вопросу возвращения США в атомную сделку можно организовать оперативно при желании всех сторон, считает Рябков.

"Если все участники процесса проявят соответствующее желание и готовность, я думаю, такой контакт в соответствии с предложением наших китайских партнеров может оказаться полезным и его можно будет оперативно организовать", - сказал он.

9 февраля представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что китайские власти предлагают в кратчайшие сроки провести многосторонние переговоры для согласования вопроса о возвращении США к обязательствам по иранской ядерной сделке. По его словам, на встрече необходимо обсудить "возможность возвращения Вашингтона к его договоренностям в соответствии с дорожной картой". Заявление прозвучало на фоне информации о возможном возвращении США к СВПД. Иранская сторона настаивает на полном возвращении Вашингтона к соглашению без предварительных условий. Однако США настаивают, что не будут делать шаги первыми. Кроме того, госсекретарь Энтони Блинкен предложил расширить СВПД, включив в него вопросы региональной политики и ракетной программы Ирана.

В 2018 году бывший президент США республиканец Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД, после чего Вашингтон начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение.