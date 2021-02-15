Иран в ближайшее время станет одним из крупнейших в мире производителей вакцин

"Иранская вакцина против COVID-19 «Ков-Иран Барекат» успешно прошла I фазу клинических исследований. Вторая иранская вакцина от коронавируса под названием «Рази Ков Парс» также скоро начнет I фазу клинических исследований", сказал Намаки, выступая на заседании штаба по борьбе с коронавирусом в провинции Казвин.

"Мы сделаем одну из самых эффективных в мире вакцин в институте Пастор, и надеемся начать массовое производство данной вакцины к маю так, как уже завершена I фаза клинических исследований вакцины", добавил министр.

Он также назвал вакцину российского производства «Спутник V» одной из самых безопасных и эффективных.

9 февраля в Иране указом президента страны Хасана Рухани стартовала вакцинация от COVID-19 препаратом российского производства "Спутник V". Первым человеком, который получил российскую вакцину "Спутник V" в Иране стал сын министра здравоохранения страны.