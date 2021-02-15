Дания заинтересована в сотрудничестве с Ираном в области геологии

Новый посол Дании в Тегеране провел в понедельник встречу с руководителем Геологической службы Ирана Алирезой Шахиди.

Во время встречи, отдельное внимание было уделено вопросам сотрудничества в области геологии между Ираном и Данией.

"У нас обширные образовательные и исследовательские связи и сотрудничество с европейскими университетами, включая Великобританию, Германию, Францию ​​и Италию, а в прошлом году мы работали с Университетом Сорбонны (Франция) над подготовкой трехмерных карт", сказал Шахиди.

Согласно статистике объем товарооборота между Ираном и Данией в 2018 году достиг $398 млн. Этот показатель в 2015 и 2016 годах составил 175 млн и 270 млн долларов соответственно.