Все проблемы Ближнего Востока берут начало в США и сионистском режиме: Хезболла

"Все наши проблемы берут начало во вмешательстве США и поддержке коррумпированных людей и тиранических лидеров региона", отметил он.

Выступая на вебинаре "Школа Касема Сулеймани и новая исламская цивилизация", Шейх Наим Кассем в воскресенье заявил, что США грабят национальное богатство и возможности региональных стран, включая нефть.

По его словам, США и сионистский режим также стремятся привлечь молодежь региона к целям, которые противоречат нашим интересам.

Указав на убийство генерала Сулеймани, который по приказу Дональда Трампа был убыт вблизи международного аэропорта в Багдаде, заместитель лидера ливанской «Хезболлы» заявил: "Генерал Сулеймани действительно поставил США на колени".

Он назвал генерал Сулеймани большим героем в мусульманском мире, который никогда не вмешивал во внутренние дела стран, несмотря на прямые контакты с лидерами движения Сопротивления.

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