Иран блокирует доступ наблюдателей МАГАТЭ если участники СВПД не выполнят свои обязательства

Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"21 февраля правительство обязано, согласно принятому парламентом закону, приостановить добровольное исполнение дополнительного протокола, если до этого дня другие стороны не выполнят свои обязательства", сказал Хатибзаде.

По его словам, прекращение допуска наблюдателей МАГАТЭ на ядерные объекты не нуждается в длительной подготовке. " Этот процесс не требует времени и может быть реализован в тот же день", уточнил он.

Как отметил дипломат сотрудничество Тегерана и МАГАТЭ продолжится, и Иран будет уведомлять агентство о всех своих действиях в письменной форме.

Он напомнил, что ядерная программа Ирана носит мирный характер, подчеркнув, что она останется такой.