15 февр. 2021 г., 11:30
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Иран и Россия завтра проведут совместные военные учения в Индийском океане

Иран и Россия завтра проведут совместные военные учения в Индийском океане

Тегеран, 15 февраля, ИРНА – Совместные военные учения Ирана и России под названием "Пояс морской безопасности" во вторник начнутся на севере Индийского океана.

Официальный представитель военных учений Голамреза Тахани заявил, что совместные учения состоятся под лозунгом «Коллективное сотрудничество на море для безопасности морской торговли» на территории 17000 километров с посланием мира и дружбы.
Он отметил, что кроме ВВС, ВМС иранской армии и КСИР, корабль "Стойкий" и корабль "Кола" и один вертолет присутствуют в военных учениях.
"В этих учениях предусмотрены различные тактические учения, такие как спасение плавучего судна от огня, освобождение атакованного судна, стрельба по конкретным целям, стрельба по воздушным целям в ночное время и другие тактические и оперативные учения", заявил он.


Тахани назвал одной из целей этого учения является укреплением безопасности международной морской торговли и борьбой с пиратством, а также обменом информацией в области спасения на море.

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