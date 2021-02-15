Иран и Россия завтра проведут совместные военные учения в Индийском океане

Официальный представитель военных учений Голамреза Тахани заявил, что совместные учения состоятся под лозунгом «Коллективное сотрудничество на море для безопасности морской торговли» на территории 17000 километров с посланием мира и дружбы.

Он отметил, что кроме ВВС, ВМС иранской армии и КСИР, корабль "Стойкий" и корабль "Кола" и один вертолет присутствуют в военных учениях.

"В этих учениях предусмотрены различные тактические учения, такие как спасение плавучего судна от огня, освобождение атакованного судна, стрельба по конкретным целям, стрельба по воздушным целям в ночное время и другие тактические и оперативные учения", заявил он.



Тахани назвал одной из целей этого учения является укреплением безопасности международной морской торговли и борьбой с пиратством, а также обменом информацией в области спасения на море.

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