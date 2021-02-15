15 февр. 2021 г., 10:04
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News Code: 84229943
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Посол Италии выразил надежду на расширение сотрудничества с Ираном

Посол Италии выразил надежду на расширение сотрудничества с Ираном

Тегеран, 15 февраля, ИРНА – Посол Италии в Тегеране Джозеппе Перроне выразил надежду на развитие отношений Ирана со странами мира, включая Италия, после смены президента в США.

Он в интервью ИРНА назвал культурную дипломатию важной в отношениях двух стран, добавив, что культурная дипломатия служит необходимым инструментом для диалога и политических и экономических обменов.
"Надеюсь, что после президентских выборов в США появится хорошая ситуация для усиления отношений с Ираном, в частности для тех стран, у которых есть исторические связи с этой древней страной", отметил он.
Итальянский посол заявил о хороших отношениях с Ираном, отметив, что Италия планирует провести мероприятия в областях кино, литература, музыка и археология в Иране.
Он сообщил, что два итальянских музыканта примут участия в 36-м международном фестивале по музыке Фаджр, который пройдет 16-21 февраля в Тегеране.

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