Посол Италии выразил надежду на расширение сотрудничества с Ираном

Он в интервью ИРНА назвал культурную дипломатию важной в отношениях двух стран, добавив, что культурная дипломатия служит необходимым инструментом для диалога и политических и экономических обменов.

"Надеюсь, что после президентских выборов в США появится хорошая ситуация для усиления отношений с Ираном, в частности для тех стран, у которых есть исторические связи с этой древней страной", отметил он.

Итальянский посол заявил о хороших отношениях с Ираном, отметив, что Италия планирует провести мероприятия в областях кино, литература, музыка и археология в Иране.

Он сообщил, что два итальянских музыканта примут участия в 36-м международном фестивале по музыке Фаджр, который пройдет 16-21 февраля в Тегеране.

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