14 февр. 2021 г., 20:56
Journalist ID: 2388
News Code: 84229640
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Постпред: МАГАТЭ было проинформировано о озабоченностях Ирана

Постпред: МАГАТЭ было проинформировано о озабоченностях Ирана

Тегеран, 14 февраля, ИРНА - Посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях Казем Гарибабади, заявил, что об озабоченностях Ирана относительно принципа конфиденциальности было официально сообщено Международному агентству по атомной энергии в письме.

«Несмотря на существующие нормативные положения, утечки конфиденциальной информации МАГАТЭ или несанкционированный доступ к ней в течение последних двух десятилетий были серьезной проблемой в отношениях между Агентством и Исламской Республикой Иран», - отметил он.

«За последние два десятилетия озабоченности Ирана по поводу несоблюдения обязательств по конфиденциальности неоднократно напоминались, что они еще не были должным образом устранены. Утечка информации в средства массовой информации обычно осуществляется странами, но, без сомнения, но МАГАТЭ несет ответственность за защиту конфиденциальной информации и должно разработать политику, планы и процессы для решения проблем или пересмотра структур», - добавил он.

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