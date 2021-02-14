Постпред: МАГАТЭ было проинформировано о озабоченностях Ирана

«Несмотря на существующие нормативные положения, утечки конфиденциальной информации МАГАТЭ или несанкционированный доступ к ней в течение последних двух десятилетий были серьезной проблемой в отношениях между Агентством и Исламской Республикой Иран», - отметил он.

«За последние два десятилетия озабоченности Ирана по поводу несоблюдения обязательств по конфиденциальности неоднократно напоминались, что они еще не были должным образом устранены. Утечка информации в средства массовой информации обычно осуществляется странами, но, без сомнения, но МАГАТЭ несет ответственность за защиту конфиденциальной информации и должно разработать политику, планы и процессы для решения проблем или пересмотра структур», - добавил он.