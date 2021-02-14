14 февр. 2021 г., 17:56
Journalist ID: 2388
News Code: 84229496
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МИД: Мы не получали сообщения о выводе войск из Сирии

МИД: Мы не получали сообщения о выводе войск из Сирии

Тегеран, 14 февраля, ИРНА - «Мы присутствуем в Сирии по официальному запросу сирийского правительства, и мы не получали никаких сообщений о выводе наших войск из этой страны», - сказал старший помощник министра иностранных дел Али-Асгар Хаджи.

«Тегеран не получал никакого сообщения о выводе своих войск из Сирии, и мы находимся там по просьбе сирийского правительства, и это присутствие будет продолжаться столько, сколько хотят сирийский народ и правительство», - отметил чиновник.

Высокопоставленный иранский дипломат подчеркнул, что те, кто прибыл в Сирию незаконно и оккупировал территории страны, должны покинуть страну. «Сирийская территория должна находиться под национальным суверенитетом и сирийским правительством, которое устанавливает там безопасность», - добавил он.

«Целью присутствия иранских сил в Сирии является борьба с ИГИЛ и террористическими организациями, но если сионистский режим хочет «пересечь красную черту», он столкнется с решительным ответом», - заключил он.

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