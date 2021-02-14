14 февр. 2021 г., 15:16
Journalist ID: 2388
News Code: 84229299
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Иранско-российские военно-морские учения демонстрируют военно-морской авторитет ВС: Саяри

Иранско-российские военно-морские учения демонстрируют военно-морской авторитет ВС: Саяри

Тегеран, 14 февраля, ИРНА - Заместитель координатора армии Исламской Республики Иран Хабиболлах Саяри объявил о проведении в ближайшем будущем совместных ирано-российских военно-морских учений в северной части Индийского океана.

«Это содержит четкое сообщение, когда мощный российский флот проводит военные учения с военно-морскими силами Армии Исламской Республики и Корпуса стражей исламской революции», - отметил он.

«Военно-морские силы Исламской Республики Иран находятся на уровне мировых военно-морских держав с точки зрения оборудования, численности персонала, техники и тактики, наведения и управления, связи и доступа к новому оборудованию», - сказал он.

По словам Саяри, совместные военные учения направлены на обеспечение безопасности в северной части Индийского океана.

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