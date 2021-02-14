14 февр. 2021 г., 12:33
Journalist ID: 2390
News Code: 84229014
0 Persons

Tags

«Шахин» признан лучшим общественным фильмом на кинофестивале Бхарат

«Шахин» признан лучшим общественным фильмом на кинофестивале Бхарат

Тегеран, 14 февраля, ИРНА – Картина «Шахин» иранского режиссера Салара Техрани стала лучшим общественным фильмом на международном кинофестивале Бхарат.

Иранский фильм «Шахин» также участвовал в таких кинофестивалях, как Gbeck в Канаде и Ltue в США.
Международный кинофестиваль в Бхарате стремится предоставить общую платформу для кинотеатров по всему миру, чтобы проецировать совершенство искусства кино и продвигать новых кинематографистов, обмен знаниями, информацией, идеями и культурой между Индией и другими странами в контексте их социальной и культурной этики. Он также способствует дружбе и сотрудничеству между людьми мира с помощью фильмов и документальных фильмов.

Следите за нами в Twitter: @irnarussian
 

Tags

Your Comment

You are replying to: .
1 + 7 =