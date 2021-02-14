«Шахин» признан лучшим общественным фильмом на кинофестивале Бхарат

Иранский фильм «Шахин» также участвовал в таких кинофестивалях, как Gbeck в Канаде и Ltue в США.

Международный кинофестиваль в Бхарате стремится предоставить общую платформу для кинотеатров по всему миру, чтобы проецировать совершенство искусства кино и продвигать новых кинематографистов, обмен знаниями, информацией, идеями и культурой между Индией и другими странами в контексте их социальной и культурной этики. Он также способствует дружбе и сотрудничеству между людьми мира с помощью фильмов и документальных фильмов.

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