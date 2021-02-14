Иранские паралимпийцы получили золотые медали на чемпионате мира в ОАЭ

По данным ИРНА, эти соревнования стартовали 11 февраля. В заключительный день соревнований Хаджар Сафарзаде завоевала серебро в беге на 400 метров среди женщин. Сафарзаде, единственная иранская спортсменка в категории слепых, завоевала серебряную медаль с рекордом 60:00:34.

С медалью Сафарзаде количество медалей, завоеванных иранскими слепыми спортсменами на соревнованиях в ОАЭ, достигло 9.

Чемпионат мира в ОАЭ был одним из самых важных соревнований, через которые паралимпийцы пытались попасть в Паралимпийские игры 2020 в Токио.