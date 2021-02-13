13 февр. 2021 г., 21:04
Journalist ID: 2177
News Code: 84228367
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Международный фестиваль Волынки пройдет на острове Киш

Международный фестиваль Волынки пройдет на острове Киш

Тегеран, 13 февраля. ИРНА — Первый международный фестиваль Волынки в качестве нематериального культурного наследия пройдет с 10-го по 12-е марта на острове Киш на юге Ирана.

Согласно информации секретариата фестиваля, на международном мероприятии приглашены музыканты  из Греции, Алжира, Германии, Туниса, Турции, Франции, Армении, Австрии, Испании, Индии и стран Персидского залива, включая Оман, Катар и ОАЭ.

Целями этого мероприятия являются знакомство с этим традиционным иранским инструментом любителей музыки мира как часть культурной и музыкальной самобытности Ирана, целенаправленное привлечение музыкальных туристов и поощрение любителей искусства к изучению Волынки, а также знакомство с возможностями и достопримечательностями острова Киш.

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