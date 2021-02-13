Международный фестиваль Волынки пройдет на острове Киш

Согласно информации секретариата фестиваля, на международном мероприятии приглашены музыканты из Греции, Алжира, Германии, Туниса, Турции, Франции, Армении, Австрии, Испании, Индии и стран Персидского залива, включая Оман, Катар и ОАЭ.

Целями этого мероприятия являются знакомство с этим традиционным иранским инструментом любителей музыки мира как часть культурной и музыкальной самобытности Ирана, целенаправленное привлечение музыкальных туристов и поощрение любителей искусства к изучению Волынки, а также знакомство с возможностями и достопримечательностями острова Киш.