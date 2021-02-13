Зариф призвал Евротройку читать пункт 36 СВПД

"Читали ли когда-либо наши партнеры из евротройки пункт 36 СВПД и множество писем Ирана на его основе?", написал Зариф в своем Twitter.

"По какой логике лежит ответственность на Иране принять меры по исправлению положения принятые в течение целого года после того, как США вышли (из СВПД) и продолжают нарушать?", добавил он

"Что Евротройка сделала для исполнения своих обязательств?" написал Зариф.

Ранее Германия, Франция и Великобритания в совместном заявлении выразили беспокойство в связи с началом добычи урана Ираном, что согласно заявлению трех европейских стран, является нарушением СВПД.