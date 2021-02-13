Генерал Сулеймани был сторонником угнетенных монотеистических религий

"Генерал Сулеймани на практике доказал, что защита угнетенных — это не лозунг, и действовал исходя из этого убеждения. Для него не имело значения религии угнетенных, которых он защищал. Он показал миру, что вместо того, чтобы говорить, мы должны сделать шаг в этом направлении и защитить нарушенные права угнетенных", сказал он.

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января 2020 года в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.