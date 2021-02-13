13 февр. 2021 г., 16:27
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News Code: 84228114
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Генерал Сулеймани был сторонником угнетенных монотеистических религий

Генерал Сулеймани был сторонником угнетенных монотеистических религий

Тегеран, 13 февраля. ИРНА — Все мученики олицетворяют путь единства и солидарности иранского народа, но генерал Касем Сулеймани проявил путь защиты угнетенных в более широком масштабе. Об этом заявил глава еврейской общины Тегерана раввин Юнес Хамами.

"Генерал Сулеймани на практике доказал, что защита угнетенных — это не лозунг, и действовал исходя из этого убеждения. Для него не имело значения религии угнетенных, которых он защищал. Он показал миру, что вместо того, чтобы говорить, мы должны сделать шаг в этом направлении и защитить нарушенные права угнетенных", сказал он.

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января 2020 года в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

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