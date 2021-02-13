Посол Ирана призвал к расширению российско-иранского сотрудничества в сфере СМИ

Об этом Джалали заявил на встрече с редакторами российских СМИ и журналистами в Москве.

Он призвал к созданию союза иранских и российских журналистов. Он подчеркнул необходимость активизации ирано-российского медиа-комитета.

Посол Ирана сказал, что СМИ играют ключевую роль в расширении экономического сотрудничества.

Джалали выразил готовность посольства Ирана к сотрудничеству со всеми российскими СМИ, такими как RT, ТАСС, РИА Новости, Sputnik и другими официальными СМИ в России для развития интерактивного общения с иранскими СМИ.

Касаясь необходимости расширения культурных связей двух стран, посол сказал, что политические отношения всегда могут быть шаткими, поскольку политические отношения в основном зависят от решимости их лидеров и восприятия международного сообщества и региональных вопросов международных отношений.

"В странах региона около 500 миллионов человек говорят по-русски. Все они живут по соседству с нами, но в России нет русскоязычной сети, которая распознала бы иранскую культуру", сказал Джалали.

"В России нет телеканала на фарси, связывающего эту страну с иранской нацией, следовательно, нет родства культур", добавил он.