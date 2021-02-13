13 февр. 2021 г., 13:48
Journalist ID: 2390
News Code: 84227834
0 Persons

Tags

Французский режиссер назвал Иран колыбелью человечества

Французский режиссер назвал Иран колыбелью человечества

Тегеран, 13 февраля, ИРНА – Французский режиссер-документалист ЮНЕСКО Питер Лазко назвал Иран колыбелью человечества, представляя разновидность культуры, этнических групп и красоту природы в стране.

Как сообщает французский телеканал «France Bleu», ARTE TV 15 и 16 февраля покажет документальный фильм «Иран с неба», который рассказывает о различных аспектах Ирана в культурной, исторической, спортивной и архитектурной областях.
«Иран с неба» в трех эпизодах показывает невероятное богатство пейзажей Ирана через портреты женщин и мужчин, которые живут в постоянно меняющейся стране.


Лазко, который проходил 8000 км в Иране, также представляет гостеприимство иранских мужчин и женщин в этот документальный фильм.
«France Bleu» называет цель этого фильма представить красивый образ современного Ирана, который несправедливо игнорируется.

Следите за нами в Twitter: @irnarussian
 

Tags

Your Comment

You are replying to: .
5 + 0 =