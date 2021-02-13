Французский режиссер назвал Иран колыбелью человечества

Как сообщает французский телеканал «France Bleu», ARTE TV 15 и 16 февраля покажет документальный фильм «Иран с неба», который рассказывает о различных аспектах Ирана в культурной, исторической, спортивной и архитектурной областях.

«Иран с неба» в трех эпизодах показывает невероятное богатство пейзажей Ирана через портреты женщин и мужчин, которые живут в постоянно меняющейся стране.



Лазко, который проходил 8000 км в Иране, также представляет гостеприимство иранских мужчин и женщин в этот документальный фильм.

«France Bleu» называет цель этого фильма представить красивый образ современного Ирана, который несправедливо игнорируется.

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