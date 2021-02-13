Иранка получила награду на международном конкурсе ремесел

Абазари является ткущим иранского Килима. Она ткет особый вид Килима под названием «Шираки Пич» в городе Сирджан, который представляет собой как глобальный город Килима.

Килим, Пате (Традиционное иранское народное искусство рукоделия), плетеный и торевтика – основные виды народных ремесел в провинции Керман.

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