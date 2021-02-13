Иранка получила награду на международном конкурсе ремесел

Абазари является ткущим иранского Килима. Она ткет особый вид Килима под названием «Шираки Пич» в городе Сирджан, который представляет собой как глобальный город Килима.
Килим, Пате (Традиционное иранское народное искусство рукоделия), плетеный и торевтика – основные виды народных ремесел в провинции Керман.
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Керман, 13 февраля, ИРНА – Ремесленник Парвин Абазари из провинции Керман на юго-восточной части Ирана получила награду на международном конкурсе ремесел, представляя Азиатско-Тихоокеанский регион Всемирного совета ремесел.
Абазари является ткущим иранского Килима. Она ткет особый вид Килима под названием «Шираки Пич» в городе Сирджан, который представляет собой как глобальный город Килима.
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