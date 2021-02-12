КСИР провел военные учения с полным достижением целей

По данным ИРНА, в этих военных учениях после выполнения предварительных этапов и перемещения и развертывания частей и оборудования, начались обучения командного пункта и боевой игры, выполнения операций по прорыву плотины.

Принятие наступательного подхода на основе новой доктрины КСИР, основанной на стратегии защиты, проведение операций по проникновению с использованием комбинации бронетанковых и пехотных сил в ночное время, а также проведение ночных операций с воздушными налётами являются характерными чертами военных учений сухопутных войск КСИР.

Отобранные подразделения рейнджеров, бронетехники, ракеты, БПЛА войск КСИР и ВВС КСИР выполнили миссию, основанную на сценарии военных учений.

В конце военных учений главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции генерал Хосейн Салами сказал: «Это земля сопротивления, чести, мужества и рвения, и сегодня Стражи исламской революции продолжают путь мучеников, защитников родины. Ни на минуту не будут оставлены без внимания честь, безопасность и территориальная целостность страны.