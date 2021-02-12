Судоходная линия Бендер-Аббас в сирийский порт Латакия начнет работу в марте

«Согласно соглашению, один раз в месяц грузовые суда будут регулярно доставлять грузы из Ирана в Сирию, а первая партия будет отправлена ​​в порт Латакия 11 марта», - сказал он.

Он добавил, что для запуска этой линии была проведена необходимая координация со штаб-квартирой по развитию экономических отношений Ирана с Ираком и Сирией и Судоходной организацией Исламской Республики Иран. «При необходимости эту морскую линию предполагается разделить на две линии, то есть раз в 15 дней отправлять товары в Латакию, но вначале, раз в месяц, мы начнем регулярно экспортировать в Сирию», - пояснил он.