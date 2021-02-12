12 февр. 2021 г., 17:02
Journalist ID: 2388
News Code: 84226989
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Судоходная линия Бендер-Аббас в сирийский порт Латакия начнет работу в марте

Судоходная линия Бендер-Аббас в сирийский порт Латакия начнет работу в марте

Тегеран, 12 февраля, ИРНА - Глава Объединенной торговой палаты Иран-Сирия Кейван Кашефи заявил, что 11 марта этого года начнет работу судоходная линия Бендер-Аббас-Латакия.

«Согласно соглашению, один раз в месяц грузовые суда будут регулярно доставлять грузы из Ирана в Сирию, а первая партия будет отправлена ​​в порт Латакия 11 марта», - сказал он.

Он добавил, что для запуска этой линии была проведена необходимая координация со штаб-квартирой по развитию экономических отношений Ирана с Ираком и Сирией и Судоходной организацией Исламской Республики Иран. «При необходимости эту морскую линию предполагается разделить на две линии, то есть раз в 15 дней отправлять товары в Латакию, но вначале, раз в месяц, мы начнем регулярно экспортировать в Сирию», - пояснил он.

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