Иранские и российские мыслители провели встречу

На встрече под названием «Упадок Соединенных Штатов, влияние исламской революции на регион и мир» присутствовали бывший кандидат в президенты России Сергей Бабурин и посол Ирана в России Казем Джалали.

Посол Ирана в России на встрече заявил, что Исламская революция в Иране является одним из самых влиятельных аспектов на мировой политической арене. До Исламской революции Ирана в мире господствовали две идеологии. Первая идеология правила Советским Союзом, а вторая идеология - это так называемый капитализм.

Джалали назвал санкции США против Ирана еще одним заговором с целью свержения Исламской Республики и добавил: «Трамп надеялся отпраздновать свержение Исламской Республики два года назад, но сегодня его убрали с политической сцены, но Исламская Республика стабильна».