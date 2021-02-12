Железнодорожный маршрут Север-Юг был обсужден между Россией и Ираном

Как сообщает ИРНА, на встрече, которая проходила без присутствия журналистов, стороны, ссылаясь на роль коридора Север-Юг в увеличении и ускорении транспортировки товаров, обсудили способы устранения препятствий и способы их устранения.

На встрече руководителей железных дорог Ирана и России в четверг стороны рассмотрели последние шаги, предпринятые для реализации международного железнодорожного маршрута Север-Юг.

Официальные лица в Тегеране и Москве провели несколько встреч для обзора и реализации железнодорожной линии север-юг между своими странами, и обе стороны ускоряют устранение препятствий на этом важном международном маршруте, который важен для трех стран - Ирана России и Азербайджана.