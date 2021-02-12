12 февр. 2021 г., 12:15
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News Code: 84226725
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Железнодорожный маршрут Север-Юг был обсужден между Россией и Ираном

Железнодорожный маршрут Север-Юг был обсужден между Россией и Ираном

Тегеран, 12 февраля, ИРНА - Генеральный директор Железных дорог Исламской Республики Иран Саид Расули встретился с главой Российских железных дорог Олегом Белозеровым, чтобы обсудить пути расширения двустороннего сотрудничества, в частности, строительство международной железной дороги Север-Юг.

Как сообщает ИРНА, на встрече, которая проходила без присутствия журналистов, стороны, ссылаясь на роль коридора Север-Юг в увеличении и ускорении транспортировки товаров, обсудили способы устранения препятствий и способы их устранения.

На встрече руководителей железных дорог Ирана и России в четверг стороны рассмотрели последние шаги, предпринятые для реализации международного железнодорожного маршрута Север-Юг.

Официальные лица в Тегеране и Москве провели несколько встреч для обзора и реализации железнодорожной линии север-юг между своими странами, и обе стороны ускоряют устранение препятствий на этом важном международном маршруте, который важен для трех стран - Ирана России и Азербайджана.

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