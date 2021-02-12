Зариф: Администрация Байдена еще не пришла к выводу о своей политике

Зариф в эксклюзивном интервью китайской телеканале Phoenix News Network сказал, «что касается недавних проблем, связанных с ядерной сделкой с новой администрацией США, Иран не сделает первый шаг, это Соединенные Штаты должны сначала показать свою приверженность Соглашению».

«Американцы должны знать о реакции Ирана на их действия, прежде чем предпринять какие-либо действия в отношении ядерной сделки», - отметил он.

«Я также считаю, что американцы еще не пришли к выводу в своей политике», - заключил он.