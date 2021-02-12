12 февр. 2021 г., 09:19
Journalist ID: 2388
News Code: 84226627
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Зариф: Администрация Байдена еще не пришла к выводу о своей политике

Зариф: Администрация Байдена еще не пришла к выводу о своей политике

Тегеран, 12 февраля, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что Администрация Байдена еще не пришла к выводу о своей политике, но политика Ирана полностью прозрачна и устойчива.

Зариф в эксклюзивном интервью китайской телеканале Phoenix News Network сказал, «что касается недавних проблем, связанных с ядерной сделкой с новой администрацией США, Иран не сделает первый шаг, это Соединенные Штаты должны сначала показать свою приверженность Соглашению».

«Американцы должны знать о реакции Ирана на их действия, прежде чем предпринять какие-либо действия в отношении ядерной сделки», - отметил он.

«Я также считаю, что американцы еще не пришли к выводу в своей политике», - заключил он.

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